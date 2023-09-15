FT: глава МО Китая Ли Шанфу отстранён от должности и находится под следствием

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководителя Минобороны КНР Ли Шанфу отстранили от работы, поскольку он находится под следствием. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на американскую разведку.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По информации газеты, отстранение китайского министра — это "очередной признак хаоса" в КНР среди военно-политической элиты.

"В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием", — сказано в публикации.

Как отмечает Reuters, 65-летнего главу МО Китая не видели больше двух недель. Подчёркивается, что он пропустил встречу с руководителями оборонных ведомств Вьетнама.

Генерал Ли Шанфу возглавил Минобороны КНР весной 2023 года.

В июне он предупредил, что миру грозит "невыносимая катастрофа". По его словам, конфликт между Пекином и Вашингтоном в случае его начала затронет все государства. Министр призвал искать пути для международного диалога.