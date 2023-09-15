Руководителя Минобороны КНР Ли Шанфу отстранили от работы, поскольку он находится под следствием. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на американскую разведку.
По информации газеты, отстранение китайского министра — это "очередной признак хаоса" в КНР среди военно-политической элиты.
"В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием", — сказано в публикации.
Как отмечает Reuters, 65-летнего главу МО Китая не видели больше двух недель. Подчёркивается, что он пропустил встречу с руководителями оборонных ведомств Вьетнама.
Генерал Ли Шанфу возглавил Минобороны КНР весной 2023 года.
В июне он предупредил, что миру грозит "невыносимая катастрофа". По его словам, конфликт между Пекином и Вашингтоном в случае его начала затронет все государства. Министр призвал искать пути для международного диалога.
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