The Telegraph: присутствие Байдена в Белом доме играет на руку России и Китаю

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Пока пост президента США будет занимать Джо Байден, всему миру будет очевидно лицемерие Вашингтона, заявил британский обозреватель Алистер Хит.

Фото: Openverse

По его словам, администрации Белого дома больше не удаётся скрыть "ослабевшие умственные способности" американского лидера, потому ни о каком "моральном превосходстве" США над остальными странами не может быть и речи.

"Это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии", — отметил Хит в статье для The Telegraph.

Те люди, которым Байден "делегировал" полномочия, отмечает журналист, используют их для "уничтожения" Дональда Трампа, а наказание каждого прежнего лидера является отличительной чертой "банановых республик".

Именно поэтому Россия и Китай "пренебрежительно отмахиваются от претензий Запада на моральное превосходство", делает вывод обозреватель.