Пока пост президента США будет занимать Джо Байден, всему миру будет очевидно лицемерие Вашингтона, заявил британский обозреватель Алистер Хит.
По его словам, администрации Белого дома больше не удаётся скрыть "ослабевшие умственные способности" американского лидера, потому ни о каком "моральном превосходстве" США над остальными странами не может быть и речи.
"Это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии", — отметил Хит в статье для The Telegraph.
Те люди, которым Байден "делегировал" полномочия, отмечает журналист, используют их для "уничтожения" Дональда Трампа, а наказание каждого прежнего лидера является отличительной чертой "банановых республик".
Именно поэтому Россия и Китай "пренебрежительно отмахиваются от претензий Запада на моральное превосходство", делает вывод обозреватель.
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