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МИД Мьянмы рассчитывает расширить сотрудничество с РФ во всех областях

Мир

Мьянма стремится укреплять двустороннее сотрудничество с Россией в различных областях, о чем заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Мьянмы Тан Све во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

МИД Мьянмы рассчитывает расширить сотрудничество с РФ во всех областях
Фото: openverse

Тан Све заявил:

"Наша делегация находится здесь для того, чтобы развить прогресс, достигнутый во Владивостоке (во время Восточного экономического форума). Мы надеемся, что во время этого визита мы сможем определить возможности для расширения сотрудничества во всех секторах между нашими двумя странами".

В ответ Сергей Лавров выразил уверенность в дальнейшем развитии политического диалога между Москвой и Нейпьидо, в том числе на самом высоком дипломатическом уровне. Он подчеркнул обширный характер их двустороннего сотрудничества, охватывающего торгово-экономические, а также культурные, гуманитарные и образовательные обмены. Лавров далее подчеркнул важность их продолжающегося диалога, который включает обмен оценками и рекомендациями относительно глобальных событий, особенно в регионе Юго-Восточной Азии.

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Россия поддержала хунту Мьянмы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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