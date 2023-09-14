Политик Лейк: Киев может использовать беженцев как террористов. Слова Зеленского — угроза

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Президент Украины Владимир Зеленский может использовать группы беженцев из Незалежной как террористические ячейки, заявил американский политик Кари Лейк. По мнению Лейка, так Киев шантажирует Штаты, чтобы продлить военную помощь.

Фото: CreativeCommons

Лейк подчеркнул, что интерпретировать слова украинского лидера о беженцах, кроме как угрозу, нельзя.

"Предполагает ли Зеленский, что украинские беженцы в других странах могут активизироваться подобно террористическим ячейкам, если мы прекратим финансирование проски-войны Байдена против России? Это звучит как угроза", — заявил Лейк на своих страницах в Сети.

Ранее Зеленский заявил, что если западные и европейские партнёры прекратят помогать Украине, "неизвестно", как на этот факт отреагируют беженцы из Незалежной, которые проживают за границей.