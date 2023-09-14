Политолог Дацюк: "свернувшей не туда" Украине грозит гражданская война — враг не только Россия

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Незалежная находится на грани гражданской войны из-за конфликта с Россией, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк. Как только закончится спецоперация, она может вспыхнуть в стране с невероятной силой.

Фото: Openverse

По словам украинского политолога, оказалось, что "враг" Киева не только Россия, но и часть собственного народа.

"У нас не только Россия враги, но и ещё большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война", — заявил политолог в эфире Youtube-канала "Александр ШЕЛЕСТ".

При этом политолог подчеркнул, что абсолютно неважно, победит Незалежная или нет. У людей достаточно накопилось претензий к власти. По мнению Дацюка, Украина "свернула не туда".