Незалежная находится на грани гражданской войны из-за конфликта с Россией, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк. Как только закончится спецоперация, она может вспыхнуть в стране с невероятной силой.
По словам украинского политолога, оказалось, что "враг" Киева не только Россия, но и часть собственного народа.
"У нас не только Россия враги, но и ещё большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война", — заявил политолог в эфире Youtube-канала "Александр ШЕЛЕСТ".
При этом политолог подчеркнул, что абсолютно неважно, победит Незалежная или нет. У людей достаточно накопилось претензий к власти. По мнению Дацюка, Украина "свернула не туда".
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