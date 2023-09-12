Экс-советник Кучмы Соскин: бойцы ВСУ дезертируют с поля боя целыми группами

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Украинские солдаты всё чаще бегут с поля боя, потому что их заставили воевать насильно. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Политолог рассказал, что украинцы сдаются в плен целыми группами. При этом киевские власти отказываются говорить об этом, утверждая, что ничего подобного в зоне боевых действий не происходит.

"На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. И все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? Потому что их насильно отправили умирать", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт напомнил о гигантских потерях ВСУ, из-за которых Киеву не хватает военных, а украинские мужчины больше не желают пополнять ряды ВСУ.

Киевские власти не могут набрать военных, поэтому они просто хватают людей где ни попадя и силком отправляют на передовую.

"В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и нарушение конституции", — добавил Соскин.