Украинские солдаты всё чаще бегут с поля боя, потому что их заставили воевать насильно. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог рассказал, что украинцы сдаются в плен целыми группами. При этом киевские власти отказываются говорить об этом, утверждая, что ничего подобного в зоне боевых действий не происходит.
"На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. И все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? Потому что их насильно отправили умирать", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Эксперт напомнил о гигантских потерях ВСУ, из-за которых Киеву не хватает военных, а украинские мужчины больше не желают пополнять ряды ВСУ.
Киевские власти не могут набрать военных, поэтому они просто хватают людей где ни попадя и силком отправляют на передовую.
"В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и нарушение конституции", — добавил Соскин.
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