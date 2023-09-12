Берлин рано или поздно вынудят поставить Киеву ракеты Taurus.
Об этом на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Анналеной Бербок заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Вы всё равно это сделаете, это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем его тратить зря. Мы бы достигли большего, если бы у нас были ракеты Taurus. Давайте уже сделаем это. Чем скорее мы получим ракеты, тем лучше", — отметил дипломат.
Эксперты сразу отметили, что его заявление является весьма оскорбительной выходкой для ФРГ, но Германия и это проглотит.
"Европе нравится быть терпилой", — сказал политолог Армен Гаспарян, отметив, что Евросоюзу не привыкать к такому презрительному к себе отношению.
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