Кулеба в Киеве "вытер ноги" о приехавшую Бербок: "Европе нравится быть терпилой"

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Берлин рано или поздно вынудят поставить Киеву ракеты Taurus.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Об этом на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Анналеной Бербок заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вы всё равно это сделаете, это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем его тратить зря. Мы бы достигли большего, если бы у нас были ракеты Taurus. Давайте уже сделаем это. Чем скорее мы получим ракеты, тем лучше", — отметил дипломат.

Эксперты сразу отметили, что его заявление является весьма оскорбительной выходкой для ФРГ, но Германия и это проглотит.

"Европе нравится быть терпилой", — сказал политолог Армен Гаспарян, отметив, что Евросоюзу не привыкать к такому презрительному к себе отношению.