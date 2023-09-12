Клупов: НАТО смирилось с потерей Украины и готовится к войне в Восточной Европе

Командование Североатлантического альянса не сомневается в победе России в зоне спецоперации, но в НАТО уверены, что ВС РФ двинутся дальше на запад, заявил военный эксперт, Герой России, полковник Рустем Клупов.

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Именно этим, по его словам, объясняется желание западного военного блока провести крупнейшие учения со времен "холодной войны".

"НАТО готовит свои восточные границы на случай, когда Украина разрушится и мы перейдем в широкомасштабное наступление. Они демонстрируют свою силу и решимость готовности к отражению или к любым действиям России, которая может перейти от Украины к восточным территориям стран Восточной Европы", — пояснил он в интервью URA.RU.

Тем более, напомнил Клупов, уже дважды в истории, в 1812 и 1943 годах, армия России переходила европейскую границу после выдворения захватчиков за свою территорию, чтобы окончательно уничтожить агрессора.