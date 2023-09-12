Командование Североатлантического альянса не сомневается в победе России в зоне спецоперации, но в НАТО уверены, что ВС РФ двинутся дальше на запад, заявил военный эксперт, Герой России, полковник Рустем Клупов.
Именно этим, по его словам, объясняется желание западного военного блока провести крупнейшие учения со времен "холодной войны".
"НАТО готовит свои восточные границы на случай, когда Украина разрушится и мы перейдем в широкомасштабное наступление. Они демонстрируют свою силу и решимость готовности к отражению или к любым действиям России, которая может перейти от Украины к восточным территориям стран Восточной Европы", — пояснил он в интервью URA.RU.
Тем более, напомнил Клупов, уже дважды в истории, в 1812 и 1943 годах, армия России переходила европейскую границу после выдворения захватчиков за свою территорию, чтобы окончательно уничтожить агрессора.
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