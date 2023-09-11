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Экс-аналитик ЦРУ: Россия без колебаний уничтожит любое оружие Запада — "Помните HIMARS?"

1:02
Мир

Российские военные без колебаний уничтожат любое оружие, которое Запад поставит киевскому режиму, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он напомнил о жарких дискуссия, когда США объявили об отправке Украине РСЗО HIMARS и Patriot.

Экс-аналитик ЦРУ: Россия без колебаний уничтожит любое оружие Запада — "Помните HIMARS?"
Фото: openverse.org

Как подчеркнул экс-аналитик, тогда мировое сообщество пугали "неуязвимостью" американского оружия, но российские военные без колебаний уничтожили HIMARS даже в Киеве, и продолжают это "молча" делать.

"Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет. Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их без колебаний", — заявил Джонсон в эфире Dialogue works.

Он подчеркнул, что российские военные уничтожают американскую технику не только на линии соприкосновения, но и в крупных городах Украины: Киеве, Львове и других.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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