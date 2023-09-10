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Экстрасенс Ахметжанова назвала год завершения СВО: для России наступит "Золотой век"

1:04
Мир

Известный экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала о том, когда наступит переломный момент в спецоперации на Украине, а также назвала год завершения военного конфликта.

Экстрасенс Ахметжанова назвала год завершения СВО: для России наступит "Золотой век"
Фото: kyivpost.com

Запад начал терять интерес к Украине, несмотря на публичную поддержку, заметила эксперт в беседе с "МК".

По её словам, у нынешних киевских руководителей уже не получится переломить ситуацию. Однако они не хотят терять власть, поэтому будут продолжать устраивать разные провокации. При этом не стоит ожидать громких событий до конца этого года: российские военные постепенно будут перемалывать ВСУ.

Мирные переговоры, по сути, уже начались в кулуарах. Запад получил от России сигнал, что она не позволит унижать себя, добавила специалист.

"Ситуация будет стабилизирована: всё придет снова к общему знаменателю. СВО окончательно закончится в 2025 году и для нашей страны начнётся действительно "Золотой век", — заключила экстрасенс.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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