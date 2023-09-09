На G20 договорили об обмене информацией по использованию ИИ

Страны G20 выразили желание обмениваться опытом в области использования искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки экономических решений, как указано в заявлении Большой двадцатки, сообщает РИА Новости.
"Мы подтверждаем нашу готовность придерживаться принципов, заложенных в документе по искусственному интеллекту G20 (2019), и стремимся обмениваться информацией о методиках применения искусственного интеллекта для поддержки решений в сфере цифровой экономики", — говорится в данном документе.
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