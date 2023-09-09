Директор ФБР: контрразведывательная угроза от России по-прежнему велика

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Директор американского ФБР Кристофер Рей заявил, что количество сотрудников российской "традиционной" контрразведки на территории Штатов "велико".

Фото: openverse

По его словам, "традиционная" российская разведка представляет большую угрозу для Америки.

"Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика, — заявил Рей на выступлении в Международном музее шпионажа. — Мы постоянно сталкиваемся с этим, пытаемся заблокировать".

По словам директора ФБР, американские спецслужбы постоянно пытаются выявить российских шпионов, и заблокировать их деятельность. Однако, риск "угрозы" по-прежнему высок.