Директор американского ФБР Кристофер Рей заявил, что количество сотрудников российской "традиционной" контрразведки на территории Штатов "велико".
По его словам, "традиционная" российская разведка представляет большую угрозу для Америки.
"Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика, — заявил Рей на выступлении в Международном музее шпионажа. — Мы постоянно сталкиваемся с этим, пытаемся заблокировать".
По словам директора ФБР, американские спецслужбы постоянно пытаются выявить российских шпионов, и заблокировать их деятельность. Однако, риск "угрозы" по-прежнему высок.
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