Медленный темп контрнаступления ВСУ вскрыл неприятный факт о положении США, заявил американский миллиардер Илон Маск. По его мнению, американские власти продемонстрировали миру уязвимость в производстве оружия.
Как подчеркнул Маск, ВПК США не в состоянии производить оружие и боеприпасы в темпе, который необходим на фоне ситуации на Украине.
"Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине", — заявил миллиардер на своей странице в Сети.
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