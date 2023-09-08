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Мобилизация на Украине провалена, несмотря на показательные аресты военкомов

0:54
Мир

Мобилизационные мероприятия на Украине полностью провалены, несмотря на показательные аресты глав военкоматов, сообщает издание "Украина.Ру" со ссылкой на местные источники.

Мобилизация на Украине провалена, несмотря на показательные аресты военкомов
Фото: Openverse

"На Банковой (там расположена администрация Владимира Зеленского. — Прим. ред.) недовольны результатами мобилизации и требуют усилить и ускорить отлов. Дали добро на использования любых методов", — пишут авторы материала.

Они напомнили, что и сейчас военкомы на Украине постоянно нарушают права человека для "отлова" призывников на улицах, в торговых центрах и домах, но теперь Киев решил узаконить творящийся "беспредел".

Ранее в Донецкой Народной Республике обратили внимание, что своим поведением генсек НАТО подтвердил гибель полумиллиона украинцев в зоне специальной военной операции.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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