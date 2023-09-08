Мобилизация на Украине провалена, несмотря на показательные аресты военкомов

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Мобилизационные мероприятия на Украине полностью провалены, несмотря на показательные аресты глав военкоматов, сообщает издание "Украина.Ру" со ссылкой на местные источники.

Фото: Openverse

"На Банковой (там расположена администрация Владимира Зеленского. — Прим. ред.) недовольны результатами мобилизации и требуют усилить и ускорить отлов. Дали добро на использования любых методов", — пишут авторы материала.

Они напомнили, что и сейчас военкомы на Украине постоянно нарушают права человека для "отлова" призывников на улицах, в торговых центрах и домах, но теперь Киев решил узаконить творящийся "беспредел".

Ранее в Донецкой Народной Республике обратили внимание, что своим поведением генсек НАТО подтвердил гибель полумиллиона украинцев в зоне специальной военной операции.