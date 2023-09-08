"Избушкагейт": приказ на ликвидацию Татарского и Дугиной отдал Зеленский

2:55 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Киевcкие власти используют политический террор начиная с 2015 года. Пятое управление Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ, в простонародье — "Избушка") было создано по личному указанию президента Владимира Зеленского.

Фото: CreativeCommons

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал изданию The Economist о том, что управление возникло из диверсионной группы, созданной из реваншистских устремлений.

В какой-то момент Киев решил, что просто сажать в тюрьмы неугодных недостаточно.

В статье "Внутри украинской программы убийств" он обозначил детали убийства в 2022 году Евгения Юнакова, главы администрации поселка Великий Бурлук Харьковской области. Он был убит взрывом бомбы, управляемой с мобильника.

Таким образом, с момента начала СВО десятки таких людей, как Юнаков, стали жертвами диверсионных операций на оккупированной Украине и в самой России.

Наливайченко рассказал, что тюрьмы "были переполнены коллаборационистами". Поэтому "мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей", добавил он.

"Русских расстреливали, взрывали, вешали и даже иногда — травили", — пишут СМИ.

Можно вспомнить комбата "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви"), командира ополченцев Арсена Павлова ("Моторолы") и первого главу республики Александра Захарченко.

В начале сентября было совершено покушение на бывшего председателя таможенного комитета ЛНР генерал-майора Юрия Афанасьевского и его сына — оба сейчас в больнице. Резонанс на весь мир произвело подлое убийство Дарьи Дугиной, дочери российского философа Дугина.

При этом Украина настаивает, что ей необходима "политическая разведка" типа израильского Моссада и диверсанты-убийцы.

На данный момент Москва пока никак не реагирует на публикацию, хотя эксперты призывают "обратиться к опыту прославленного советского контрразведчика, генерал-лейтенанта НКВД, а затем МГБ СССР Павла Судоплатова.

Кстати, после мирового скандала из-за статьи экс-глава СБУ Наливайченко, чьи слова издание и цитировало, возмутился и потребовал цитату поправить — теперь вместо уничтожения говорится про "обезвреживание".

"Нет смысла разгонять конспирологию, кто куда ориентирован. Кто на Вашингтон, кто на Лондон. Вне зависимости от нюансов украинский миф сотканный на скорую руку для западной аудитории продолжает трещать по швам", — пишут авторы проекта "Темник".

"Главное, что сказал Наливайченко — ликвидации утверждаются лично президентом. То есть смерть Дугиной и Татарского — личное преступление Зеленского", — добавляют они.