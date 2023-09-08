Spiegel: снаряды США с обеднённым ураном не помогут украинской армии

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Ситуация на линии соприкосновения не изменится, даже когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут применять американские снаряды, содержащие обеднённый уран. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на свой источник.

Фото: openverse.org

По словам военного эксперта Немецкого общества международных отношений Кристиана Меллинга, боеприпасы с ураном окажутся лишь немного эффективнее обычных снарядов.

"Урановые боеприпасы, конечно, не меняют правила игры для Украины", — заявил специалист.

Ранее в Минобороны США официально объявили о скорой передаче снарядов с ураном Киеву. Они войдут в новый пакет помощи Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя грядущие поставки, напомнил, что боеприпасы с ураном приводят к негативным последствиям, например, росту числа онкологических заболеваний. Он подчеркнул: ответственность за применение таких снарядов будет лежать на Вашингтоне.