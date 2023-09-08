Ситуация на линии соприкосновения не изменится, даже когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут применять американские снаряды, содержащие обеднённый уран. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на свой источник.
По словам военного эксперта Немецкого общества международных отношений Кристиана Меллинга, боеприпасы с ураном окажутся лишь немного эффективнее обычных снарядов.
"Урановые боеприпасы, конечно, не меняют правила игры для Украины", — заявил специалист.
Ранее в Минобороны США официально объявили о скорой передаче снарядов с ураном Киеву. Они войдут в новый пакет помощи Украине.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя грядущие поставки, напомнил, что боеприпасы с ураном приводят к негативным последствиям, например, росту числа онкологических заболеваний. Он подчеркнул: ответственность за применение таких снарядов будет лежать на Вашингтоне.
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