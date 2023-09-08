Марочко: ВС Украины сменили тактику атак на Краснолиманском направлении

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Командование ВСУ сменило тактику при атаках на российские позиции в районе на Краснолиманском направлении. Штурмовые действия украинские военные комбинируют с позиционной работой. Об этом рассказал военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Фото: kyivpost.com

По его словам, активная контрбатарейная борьба идёт после "накатов". Такая тактика применяется противником, чтобы попытаться выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности штурмовых подразделений, пояснил аналитик.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина не может остановить наступление из страха перед Западом.