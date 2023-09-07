Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на задержание пророссийского блогера в Армении.
В Армении задержан блогер Микаэл Бадалян, который известен своими высказываниями в поддержку России. Он позволял себе также критику в адрес Никола Пашиняна.
Перед задержанием блогер выступил в радиопередаче главы Россотрудничества Евгения Примакова, где критически отзывался о властях Армении.
Делом Бадоляна, по предварительной информации, занимаются сотрудники СК города Горис.
Мария Захарова предположила, что задержание Бадаляна — это провокация в связи с проведением в столице Армении российско-армянского медиафорума.
Ранее политолог Сергей Марков высказался о предательстве Армении.
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