В Армении СК задержал пророссийского блогера Микаэла Бадаляна

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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на задержание пророссийского блогера в Армении.

Фото: https://search.creativecommons.org/

В Армении задержан блогер Микаэл Бадалян, который известен своими высказываниями в поддержку России. Он позволял себе также критику в адрес Никола Пашиняна.

Перед задержанием блогер выступил в радиопередаче главы Россотрудничества Евгения Примакова, где критически отзывался о властях Армении.

Делом Бадоляна, по предварительной информации, занимаются сотрудники СК города Горис.

Мария Захарова предположила, что задержание Бадаляна — это провокация в связи с проведением в столице Армении российско-армянского медиафорума.

Ранее политолог Сергей Марков высказался о предательстве Армении.