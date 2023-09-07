Украинская беженка пожаловалась на "издевательства" над украинцами в аэропорту Бен-Гурион. По словам Ирины, по прилёте в Тель-Авив её долго "мурыжили" на таможне, при этом пропуская россиян.
Киевлянка рассказала, что прилетела в Израиль в декабре 2022 года. Сотрудники аэропорта узнав, что женщина не замужем, заподозрили её в намерении заключить фиктивный брак. Долго проверяли документы, а разговаривали с ней исключительно на русском языке.
"Отдельное издевательство, которое я заметила — речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не захотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски", — посетовала женщина в интервью "Украинской правде".
Документы киевлянки проверяли трое суток. При этом беженце "не кормили и не давали воды". По словам Ирины, русских пропускали, а украинцев нет. В итоге ей вернули документы и запретили находиться на территории Израиля пять лет. И ближайшим бортом отправили на родину.
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