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Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом

0:50
Мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен утром 6 сентября приехал в украинскую столицу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом
Фото: openverse.org

Как сообщает "Страна.ua", в связи с этим в центральной части Киева перекрыли движение транспорта на нескольких улицах. Информацию об официальном визите Блинкена в столицу Украины также подтвердили журналисты "УНИАН".

5 сентября украинские СМИ писали о готовящемся визите госсекретаря США в Киев. При этом пока не уточняется, с кем именно планирует встретиться Блинкен и какие вопросы будут подняты в ходе переговоров.

В середине августа Блинкен потребовал, чтобы конгресс США оперативно согласовал передачу дополнительных 24 миллиардов долларов Украине в рамках финансовом помощи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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