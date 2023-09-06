Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен утром 6 сентября приехал в украинскую столицу.

Фото: openverse.org

Как сообщает "Страна.ua", в связи с этим в центральной части Киева перекрыли движение транспорта на нескольких улицах. Информацию об официальном визите Блинкена в столицу Украины также подтвердили журналисты "УНИАН".

5 сентября украинские СМИ писали о готовящемся визите госсекретаря США в Киев. При этом пока не уточняется, с кем именно планирует встретиться Блинкен и какие вопросы будут подняты в ходе переговоров.

В середине августа Блинкен потребовал, чтобы конгресс США оперативно согласовал передачу дополнительных 24 миллиардов долларов Украине в рамках финансовом помощи.