Государственный секретарь США Энтони Блинкен утром 6 сентября приехал в украинскую столицу.
Как сообщает "Страна.ua", в связи с этим в центральной части Киева перекрыли движение транспорта на нескольких улицах. Информацию об официальном визите Блинкена в столицу Украины также подтвердили журналисты "УНИАН".
5 сентября украинские СМИ писали о готовящемся визите госсекретаря США в Киев. При этом пока не уточняется, с кем именно планирует встретиться Блинкен и какие вопросы будут подняты в ходе переговоров.
В середине августа Блинкен потребовал, чтобы конгресс США оперативно согласовал передачу дополнительных 24 миллиардов долларов Украине в рамках финансовом помощи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.