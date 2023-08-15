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Блинкен потребовал комиссию выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов

0:52
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно согласовать запрос, который ранее подавал президент Джо Байден, на тему финансовой помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости.

Блинкен потребовал комиссию выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов
Фото: https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/01/27/blinken-arrives-state-department-not-moment-too-soon/ Carlos Barria/AFP/Getty

Дипломат заручившись поддержкой "десятков стран" пообещал Украине финансовую поддержку до достижения "справедливого и устойчивого" мира. Ранее этот запрос был направлен президентом Америки.

"На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения этого обещания запросил 24,1 миллиарда долларов у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях… Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании", — объявил Госсекретарь.

 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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