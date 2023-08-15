Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно согласовать запрос, который ранее подавал президент Джо Байден, на тему финансовой помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости.
Дипломат заручившись поддержкой "десятков стран" пообещал Украине финансовую поддержку до достижения "справедливого и устойчивого" мира. Ранее этот запрос был направлен президентом Америки.
"На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения этого обещания запросил 24,1 миллиарда долларов у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях… Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании", — объявил Госсекретарь.
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