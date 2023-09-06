Военный эксперт Питер Сучиу заявил, что ВС РФ сожгут танки Abrams США

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Американские танки M1A1 Abrams, как и британские Challenger 2 на Украине будут уничтожены. Такое заявление сделал военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для 19FortyFive.

Фото: openverse.org

"Эти танки могли бы склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит "Абрамс"", — указал эксперт.

Эксперт также указал, что с момента поставок бронетехники из Соединённого королевства ВСУ старались скрывать передвижения британской техники до недавнего инцидента с уничтожением бронемашины, который лишил Министерство обороны Великобритании возможности утверждать, что их техника не участвовала в боевых действиях.

Во вторник в социальных сетях появились кадры с горящим Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении.