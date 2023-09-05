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Россия после 30-летнего перерыва восстановила авиасообщение с Мьянмой

0:53
Мир

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва.

Россия после 30-летнего перерыва восстановила авиасообщение с Мьянмой
Фото: Вадим Савицкий

Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International приземлился в Новосибирске 5 сентября 2023 года, выполнив маршрут Янгон — Мандалай — Новосибирск. Этот исторический момент восстановления воздушного сообщения между Россией и Республикой Мьянма был отмечен представителями Росавиации, руководства Новосибирской области и аэропорта. Встреча первого рейса в Новосибирске сопровождалась водяной аркой и теплым приемом пассажиров.

Восстановление авиасообщения открывает новые возможности для российских туристов, желающих посетить Юго-Восточную Азию, и способствует развитию деловых контактов между странами, подчеркивают в Росавиации.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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