Россия после 30-летнего перерыва восстановила авиасообщение с Мьянмой

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Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва.

Фото: Вадим Савицкий

Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International приземлился в Новосибирске 5 сентября 2023 года, выполнив маршрут Янгон — Мандалай — Новосибирск. Этот исторический момент восстановления воздушного сообщения между Россией и Республикой Мьянма был отмечен представителями Росавиации, руководства Новосибирской области и аэропорта. Встреча первого рейса в Новосибирске сопровождалась водяной аркой и теплым приемом пассажиров.

Восстановление авиасообщения открывает новые возможности для российских туристов, желающих посетить Юго-Восточную Азию, и способствует развитию деловых контактов между странами, подчеркивают в Росавиации.