В нескольких городах Франции синоптики зафиксировали температурные рекорды для сентября

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В нескольких городах на западе Франции были побиты температурные рекорды сентября, причём в каждом из них стояла небывалая жара. Эта информация поступает от радиостанции France Bleu со ссылкой на данные национальной метеорологической службы Meteo France.

Фото: "Heat" by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Самая высокая температура была зафиксирована в Пуатье (департамент Вьенна) — 37 градусов по Цельсию, превысив предыдущий рекорд в 35,4 градуса, установленный 12 сентября 2022 года. В Ньоре (департамент Де-Севр) температура достигла 36,6 градуса, побив предыдущий рекорд от 1 сентября 1961 года, который составлял 35,7 градуса.

Дополнительные температурные рекорды были установлены в городах Коньяк (Шаранта), Бурж (Шер), Экс-ан-Прованс (Буш-дю-Рон), Ла-Рошель (Приморская Шаранта), Лимож (Верхняя Вена) и Плекадек (Морбиан). Во всех этих местах температура колебалась от 34 до 36 градусов.

Эти рекордные температуры согласуются с опасениями, выраженными экспертами по климату. Франсуаза Виме, эксперт по изменению климата из Французского института научных исследований и разработок (IRD), предположила, что во Франции в течение следующих 30 лет из-за изменения климата могут наблюдаться аномально высокие температуры до 50 градусов по Цельсию.

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