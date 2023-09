Командованию вооружённых сил Украины (ВСУ) нужно скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия после провала контрнаступления. Об этом пишет автор Asia Times Стивен Брайен.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.