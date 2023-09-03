Командованию вооружённых сил Украины (ВСУ) нужно скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия после провала контрнаступления. Об этом пишет автор Asia Times Стивен Брайен.
По его мнению, Украине не удастся достичь заявленных целей, что показывает общая ситуация в Запорожской и Херсонской областях.
Украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжёлые потери, уничтожены были многие из лучших подразделений ВСУ, добавил журналист.
Он считает, что единственная надежда Владимира Зеленского — это попытаться стабилизировать фронт, выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить свои войска.
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