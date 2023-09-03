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AT: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала ВСУ в Запорожье

Мир

Командованию вооружённых сил Украины (ВСУ) нужно скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия после провала контрнаступления. Об этом пишет автор Asia Times Стивен Брайен.

AT: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала ВСУ в Запорожье
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его мнению, Украине не удастся достичь заявленных целей, что показывает общая ситуация в Запорожской и Херсонской областях.

Украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжёлые потери, уничтожены были многие из лучших подразделений ВСУ, добавил журналист.

Он считает, что единственная надежда Владимира Зеленского — это попытаться стабилизировать фронт, выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить свои войска.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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