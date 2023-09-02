Резервы ВСУ сточились до паритета с Россией: "Есть шанс продавить"

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Украина вынуждена бросать на фронт последние элитные резервы, а значит, у ВС РФ сложилась неплохая возможность проломить их линию фронта.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщил военкор Александр Коц.

"Есть хорошие шансы продавить противника, заставить его снять какие-то подразделения с перспективных ему направлений и перебросить на затыкание дыр. Так это происходит с оперативно-тактической группой "Марун", которая должна была — чуть ли не вешать украинский прапор в Симферополе. Но теперь её подразделениями затыкают дырки на фронте на тех участках, где оборона Украины начинает трещать", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил военный корреспондент.

Один из таких участков — к юго-востоку от Купянска, где при удачном стечении обстоятельств ВС РФ могут продвинуться до Оскола, подчеркнул Коц. Он добавил, что даже при паритете время на стороне РФ, поскольку те штурмы, которые проводят ВСУ и малые тактические успехи, оплачиваются огромной ценой.