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Белый дом начал готовиться к запуску процедуры импичмента Байдена

2:01
Мир

Администрация президента США, Джо Байдена, активно готовится к возможному началу расследования республиканцами в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники.

Белый дом начал готовиться к запуску процедуры импичмента Байдена
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Согласно информации, "Белый дом сформировал команду из двадцати юристов, законодателей и коммуникационных экспертов, которые будут руководить агрессивным ответом на возможное расследование со стороны республиканцев, связанное с импичментом президента Джо Байдена".

Источники также утверждают, что советники администрации Белого дома готовятся предоставить "решительный ответ" на расследование, рассматривая действия Республиканской партии как необоснованный маневр, направленный на создание хаоса.

"Никогда еще в современной истории импичмент не строился на полном отсутствии доказательств", — приводит издание слова одного из источников.

В Белом доме также проводится анализ импичмента, который был направлен против бывшего президента США Билла Клинтона в 1998 году. Этот анализ используется в качестве модели для разработки эффективной стратегии защиты и формирования ответных мер, с целью заставить республиканцев "заплатить политическую цену" за свои действия.

28 августа политолог Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что возможное импичмент-расследование в отношении Байдена не окажет существенного влияния на его шансы на переизбрание. По его мнению, если Демократическая партия США решит поддержать его второй срок президентства, то доказательства незаконной деятельности не будут иметь решающего значения.

Также в этот же день появилась информация о том, что несколько представителей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США высказались в пользу начала процедуры импичмента против президента Соединенных Штатов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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