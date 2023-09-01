Grayzone: Нуланд была на грани отчаяния в ходе визита в ЮАР из-за переворота в Нигере

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Замглавы Государственного департамента США Виктория Нуланд находилась на грани отчаяния в ходе своей поездки в Южную Африку в июле. Об этом сообщает Grayzone, ссылаясь на источник из ЮАР.

Фото: openverse.org

По информации издания, Нуланд была расстроена из-за государственного переворота на территории Нигера. Как пояснил чиновник из Африки, такая ситуация стала неожиданностью для политика и её команды.

Отмечается, что мятежникам удалось свергнуть прозападное руководство страны в течение нескольких часов.

"За более чем 20 лет работы с американцами я не никогда не видел их в таком отчаянии", — подчеркнул собеседник издания.

Перемены, охватившие Нигер, "застали врасплох" Викторию Нуланд, добавил источник. Он также уточнил, что США оказались в слабой позиции во время переговоров.

Ранее нигерские мятежники организовали госпереворот, свергнув президента Мохамеда Базума. По данным Associated Press, они пригрозили убить политика, если другие государства попытаются восстановить его власть.