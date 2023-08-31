Захарова об отставке Бена Уоллеса: "Агент 006 бесславно покинул поле боя"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на уход Бена Уоллеса с поста руководителя Минобороны Великобритании.

Фото: openverse.org

По её словам, мир прощается с "персонажем", действия которого привели к заражению территории Украины радиацией. Дипломат напомнила, что именно Уоллес одобрил поставки боеприпасов с обеднённым ураном киевскому режиму.

"Агент 006 бесславно покинул поле боя", — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Уоллес подал в отставку после четырёх лет на посту министра обороны Британии. Соответствующее заявление уже подписал премьер страны Риши Сунак.

Новым главой МО Великобритании станет Грант Шаппс.