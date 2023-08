Your browser does not support the audio element.

Вашингтон намерен предложить Украине модель гарантий безопасности по примеру Израиля — поддержка и поставки оружия, но без вступления в Североатлантический альянс. Однако такая перспектива вряд ли сработает, заявил немецкий аналитик Райнхарда Лаутербаха.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.