Вашингтон намерен предложить Украине модель гарантий безопасности по примеру Израиля — поддержка и поставки оружия, но без вступления в Североатлантический альянс. Однако такая перспектива вряд ли сработает, заявил немецкий аналитик Райнхарда Лаутербаха.
По его словам, слова киевского режима о том. что они могут "воевать долго" и без потерь — ложь.
"Так что же: Украина — новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя", — заявил обозреватель с статье Junge Welt.
По словам обозревателя, понятно почему США не могут допустить в ближайшее время вступление Украины в НАТО — Вашингтону придётся отправлять своих солдат на территорию Украины.
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