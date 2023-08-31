Junge Welt: Украина не сможет воевать по модели Израиля — есть маленькая разница

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Вашингтон намерен предложить Украине модель гарантий безопасности по примеру Израиля — поддержка и поставки оружия, но без вступления в Североатлантический альянс. Однако такая перспектива вряд ли сработает, заявил немецкий аналитик Райнхарда Лаутербаха.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его словам, слова киевского режима о том. что они могут "воевать долго" и без потерь — ложь.

"Так что же: Украина — новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя", — заявил обозреватель с статье Junge Welt.

По словам обозревателя, понятно почему США не могут допустить в ближайшее время вступление Украины в НАТО — Вашингтону придётся отправлять своих солдат на территорию Украины.