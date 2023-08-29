CDC: почти в 99% случаев ковид в США не был причиной смерти заражённых пациентов

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Коронавирус не был основной причиной смерти пациентов, инфицированных COVID-19, почти в 99% случаев в Соединённых Штатах, о чем свидетельствуют данные Американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), опубликованные на веб-сайте медицинского регулятора.

Фото: openverse

В среднем COVID-19 был идентифицирован как основная причина смерти только у 1,7% инфицированных пациентов в Соединенных Штатах. Во время пика пандемии весной 2021 года этот процент достигал 30%. Заключение CDC основано на данных о смертности, зарегистрированных с 13 по 19 августа.

По данным CDC, основными факторами, способствовавшими смерти инфицированных людей в августе, были рак и болезни сердца. Примечательно, что прямой уровень смертности, связанный исключительно с COVID-19, был выше в некоторых штатах, таких как Вашингтон, Теннесси, Северная Каролина и Нью-Йорк, где он достигал 2%. Во Флориде и Мэриленде этот показатель составил 3,4%. Большинство ушедших из жизни были старше 75 лет, и уровень смертности среди женщин был несколько выше по сравнению с мужчинами.

Кроме того, в Соединённых Штатах были выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса, именуемым штаммом EG.5. Всемирная организация здравоохранения включила этот вариант в свой список штаммов коронавируса, находящихся под наблюдением.

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