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Президент Венгрии Новак открыто призвала Зеленского к переговорам с РФ

0:42
Мир

Президент Венгрии Каталин Новак открыто призвала лидера Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. По её словам, она не видит военного решения ситуации.

Президент Венгрии Новак открыто призвала Зеленского к переговорам с РФ
Фото: CreativeCommons

Как подчеркнула Новак, конфликт длиться полтора года, но яснее от этого не становиться.

"Надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту (Зеленскому. — Прим. ред.) как публично, так и с глазу на глаз", — заявила Новак в интервью изданию Index.

По словам Новак, Венгрия намерена присоединиться к обсуждению "украинской формулы мира", которую предложил официальный Киев.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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