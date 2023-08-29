Президент Венгрии Каталин Новак открыто призвала лидера Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. По её словам, она не видит военного решения ситуации.
Как подчеркнула Новак, конфликт длиться полтора года, но яснее от этого не становиться.
"Надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту (Зеленскому. — Прим. ред.) как публично, так и с глазу на глаз", — заявила Новак в интервью изданию Index.
По словам Новак, Венгрия намерена присоединиться к обсуждению "украинской формулы мира", которую предложил официальный Киев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.