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Париж станет первым городом в Европе, где запретят аренду электросамокатов

1:33
Мир

С 1 сентября в Париже будет запрещен прокат электрических самокатов, что сделает его первым европейским городом, ограничившим использование популярного средства передвижения. Решение связано с результатами общегородского референдума относительно судьбы электрических самокатов, на котором 89% парижан проголосовали за запрет.

Париж станет первым городом в Европе, где запретят аренду электросамокатов
Фото: openverse

По сообщениям телеканала RTBF, мэрия Парижа решила не продлевать контракты с тремя частными операторами — Lime, Tier и Dott, которые предоставляют услуги проката электрических самокатов. Операторы обязаны убрать свои скутеры с улиц Парижа к началу сентября. Цель этой акции — вывезти из города около 15 000 арендованных электрических самокатов. Три компании намерены переоборудовать самокаты для использования в других городах Франции и за рубежом.

Референдум был проведен в апреле, в голосовании приняли участие более 100 000 парижан. Подавляющий результат, набравший 89% голосов "за", продемонстрировал общественную поддержку запрета на аренду электрических скутеров. Мотивом для проведения голосования послужили проблемы, связанные с разбросанными по городу самокатами, в сочетании с опасениями по поводу безопасности их использования. Отмечается, что в 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 000 поездок на электрических самокатах.

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Париж первым в ЕС запретит прокат электросамокатов.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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