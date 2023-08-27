На Западной Украине при загадочных обстоятельствах скончался сотрудник военкомата. С травмой головы его нашли возле полигона в Закарпатье, сообщает "Укринформ".
В полиции заявили, что расследуют обстоятельства гибели сотрудника центра комплектования и социальной поддержки Василия Стеца, которого нашли на полигоне возле Ужгорода. Позже военный умер в больнице. Подтверждают это и его родственники.
По факту смерти военнослужащего заведено дело по статье "преднамеренное убийство". Над выяснением причины смерти работают судмедэксперты.
Ранее подпольщик рассказал, что по улицам Николаева разгуливают наёмники из Южной Америки в форме ВСУ.
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