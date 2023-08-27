"Укринформ": в Закарпатье умер военком, найденный возле полигона с травмой головы

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На Западной Украине при загадочных обстоятельствах скончался сотрудник военкомата. С травмой головы его нашли возле полигона в Закарпатье, сообщает "Укринформ".

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В полиции заявили, что расследуют обстоятельства гибели сотрудника центра комплектования и социальной поддержки Василия Стеца, которого нашли на полигоне возле Ужгорода. Позже военный умер в больнице. Подтверждают это и его родственники.

По факту смерти военнослужащего заведено дело по статье "преднамеренное убийство". Над выяснением причины смерти работают судмедэксперты.

Ранее подпольщик рассказал, что по улицам Николаева разгуливают наёмники из Южной Америки в форме ВСУ.