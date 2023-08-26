Вследствие взрыва в Краматорске зафиксированы повреждения газовых сетей. Об этом проинформировали в Telegram-канале администрации города.
Местные власти настоятельно не рекомендуют горожанам пользоваться газовыми приборами.
"Повреждены газовые сети. Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети", — говорится в сообщении.
Представители администрации добавили, что как только восстановительные работы будут завершены, жителям сообщат.
Ранее в украинском издании "Страна.ua" появилась информация о прогремевшем взрыве в городе Краматорске, находящемся под контролем киевского режима. Отмечалось, что взрыв был мощным, после него наблюдался густой дым.
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