Your browser does not support the audio element.

В Египте подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавируса EG.5, известным также как "Эрис". Оба заражённых переносят вирусное заболевание легко и находятся на пути к выздоровлению, сообщает ТАСС.

Фото: "Novel Coronavirus SARS-CoV-2" by NIAID is licensed under CC BY 2.0.