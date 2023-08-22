В Египте подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавируса EG.5, известным также как "Эрис". Оба заражённых переносят вирусное заболевание легко и находятся на пути к выздоровлению, сообщает ТАСС.
Центры, специализирующиеся на изучении острых респираторных заболеваний, провели анализы, которые подтвердили наличие двух положительных случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5. У пациентов отмечены лёгкие клинические симптомы, они успешно справляются с инфекцией. Минздрав Египта считает, что дополнительные превентивные меры не требуются.
В официальном заявлении подчеркивается, что основной медицинской рекомендацией остаётся ревакцинация, особенно для наиболее уязвимых групп населения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм "Эрис" в список наблюдаемых вариантов коронавируса. Первые образцы вируса были обнаружены в феврале 2023 года. В соответствии с данными ВОЗ, частота выявления данного штамма увеличилась с 6,2% до 11,6%.
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