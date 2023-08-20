Во время спецоперации на Украине погибло уже более 10 тысяч поляков

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За время специальной военной операции России на Украине погибло уже свыше 10 тысяч военнослужащих Польши.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.

Однако авторы статьи пишут, что погибшие всегда упоминаются как наёмники или добровольцы. Но известно, что большинство из них — польские военнослужащие и резервисты, которых прислали сюда под легендой "добровольцев", отмечает портал.

Учитывая, что Вооружённые силы Польши насчитывают приблизительно 160 тыс. солдат, из них 60 тыс. — сухопутные войска, то польские армейские потери в российской спецоперации можно оценить в более чем 16 процентов от всего количества.