Руководство киевского режима никогда не сможет вернуть утраченные территории, которые до сих пор считает своими. Об этом сообщили обозреватели американского издания Foreign Policy.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.