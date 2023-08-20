Foreign Policy: Запад переоценил способности Украины противостоять России

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Руководство киевского режима никогда не сможет вернуть утраченные территории, которые до сих пор считает своими. Об этом сообщили обозреватели американского издания Foreign Policy.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты подчеркнули, что Украина задействовала значительные ресурсы в ходе контрнаступления. Однако даже это не помогло совершить ВСУ серьёзный прорыв.

"Украина и сама сейчас признаёт, что наступление идёт значительно медленнее, чем предполагалось", — указали аналитики в материале FP.

Самой большой проблемой Киева стали завышенные ожидания стран коллективного Запада в отношении конфликта с Москвой. Сейчас выяснилось, что ВСУ сражаются с великой державой, которая выстроила мощную линию обороны, добавили обозреватели.

Запад ошибся, когда решил, что Украина сможет одержать победу над Россией при помощи оружия НАТО, сделали вывод специалисты.