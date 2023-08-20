Руководство киевского режима никогда не сможет вернуть утраченные территории, которые до сих пор считает своими. Об этом сообщили обозреватели американского издания Foreign Policy.
Эксперты подчеркнули, что Украина задействовала значительные ресурсы в ходе контрнаступления. Однако даже это не помогло совершить ВСУ серьёзный прорыв.
"Украина и сама сейчас признаёт, что наступление идёт значительно медленнее, чем предполагалось", — указали аналитики в материале FP.
Самой большой проблемой Киева стали завышенные ожидания стран коллективного Запада в отношении конфликта с Москвой. Сейчас выяснилось, что ВСУ сражаются с великой державой, которая выстроила мощную линию обороны, добавили обозреватели.
Запад ошибся, когда решил, что Украина сможет одержать победу над Россией при помощи оружия НАТО, сделали вывод специалисты.
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