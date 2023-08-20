Зеленский заявил о "прорывном результате" по шведским истребителям Gripen

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в Швецию ему удалось достигнуть "прорывного результата" по многоцелевым истребителям четвёртого поколения Gripen. Он назвал эти самолёты "классными" и подчеркнул, что украинские пилоты уже приступили к тестированию.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы "Грипены" появились в нашем небе", — указал Зеленский в видеообращении.

Также к "очень нужным результатам" глава киевского режима отнёс производство шведских боевых машин пехоты СV90 на территории Украины и увеличение поставок артиллерийских установок Archer.