Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в Швецию ему удалось достигнуть "прорывного результата" по многоцелевым истребителям четвёртого поколения Gripen. Он назвал эти самолёты "классными" и подчеркнул, что украинские пилоты уже приступили к тестированию.
"Мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы "Грипены" появились в нашем небе", — указал Зеленский в видеообращении.
Также к "очень нужным результатам" глава киевского режима отнёс производство шведских боевых машин пехоты СV90 на территории Украины и увеличение поставок артиллерийских установок Archer.
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