Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в Швецию ему удалось достигнуть "прорывного результата" по многоцелевым истребителям четвёртого поколения Gripen. Он назвал эти самолёты "классными" и подчеркнул, что украинские пилоты уже приступили к тестированию.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.