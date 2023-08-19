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Министр обороны Резников сообщил, что готов подать в отставку

Мир

Глава Минобороны Украины Алексей Резников проинформировал, что готов уволиться. Об этом пишет издание "Клименко. Тайм" в своём Telegram-канале.

Министр обороны Резников сообщил, что готов подать в отставку
Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Ранее в издании "Украинская правда" появилась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский думает, кем заменить министра обороны страны Алексея Резникова. В качестве двух вероятных кандидатов назывались министр инфраструктуры Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что кандидаты на должность министра обороны Украины отказались занять этот пост.

"Подобные решения (об отставке – Прим. ред.) принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", - сказал Резников.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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