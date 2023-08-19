Глава Минобороны Украины Алексей Резников проинформировал, что готов уволиться. Об этом пишет издание "Клименко. Тайм" в своём Telegram-канале.
Ранее в издании "Украинская правда" появилась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский думает, кем заменить министра обороны страны Алексея Резникова. В качестве двух вероятных кандидатов назывались министр инфраструктуры Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин.
Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что кандидаты на должность министра обороны Украины отказались занять этот пост.
"Подобные решения (об отставке – Прим. ред.) принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", - сказал Резников.
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