Министр обороны Резников сообщил, что готов подать в отставку

Глава Минобороны Украины Алексей Резников проинформировал, что готов уволиться. Об этом пишет издание "Клименко. Тайм" в своём Telegram-канале.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Ранее в издании "Украинская правда" появилась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский думает, кем заменить министра обороны страны Алексея Резникова. В качестве двух вероятных кандидатов назывались министр инфраструктуры Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что кандидаты на должность министра обороны Украины отказались занять этот пост.

"Подобные решения (об отставке – Прим. ред.) принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки", - сказал Резников.