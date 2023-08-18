Политолог Кошкин: ЦРУ пытается откреститься от прогнозов контрнаступления ВС Украины

2:08 Your browser does not support the audio element. Мир

ЦРУ, похоже, предупредило государственного секретаря Энтони Блинкена о возможности неудачи контрнаступления ВСУ. Несмотря на это, в администрации Белого дома решили довериться представленному президентом Украины Владимиром Зеленским плану и не прекратили финансовую поддержку киевского режима. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подчеркнул в разговоре с Телеканалом "360", что США всё равно необходимо решить украинский конфликт силовым путём.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

ЦРУ основывалось на аналитических прогнозах. У спецслужбы не было возможности обладать абсолютно точной и достоверной информацией заранее.

"Сотрудники управления разве в силах подключиться к информационному полю Земли или использовать способности сверхчеловека, узнавая, что будет в будущем? Конечно, нет", — сообщил Кошкин.

Они провели аналитический прогноз, используя метод сценарного прогнозирования, и представили несколько вариантов. Один из них подразумевал, что ВСУ успеха в контрнаступлении не достигнут.

"Теперь же говорят, что Блинкен — дурак, ведь спецслужба предупреждала его про возможный провал. Скорее всего, кто-то из республиканцев роет секретные материалы, раз такая информация просачивается на всеобщее обозрение", — предположил эксперт.

Сейчас многие начали говорить о том, что что Блинкен всё знал с самого начала, но ничего никому не сказал. Однако госсекретарь мог и не распространять эту сведения после того, как США оказали финансовую поддержку Украине.

"Теперь же и им надо свою спину прикрыть. Иначе какое они Центральное разведывательное управление, если попросту не могут предугадать исход событий?" — отметил Кошкин.

ЦРУ не желает терять свои репутационные очки, поэтому началась история о якобы предоставленном плохом сценарии. Сейчас не имеет значения, правда это или нет. Задача правящей партии — решать проблему на Украине силовым путём, заключил эксперт.