ЦРУ, похоже, предупредило государственного секретаря Энтони Блинкена о возможности неудачи контрнаступления ВСУ. Несмотря на это, в администрации Белого дома решили довериться представленному президентом Украины Владимиром Зеленским плану и не прекратили финансовую поддержку киевского режима. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подчеркнул в разговоре с Телеканалом "360", что США всё равно необходимо решить украинский конфликт силовым путём.
ЦРУ основывалось на аналитических прогнозах. У спецслужбы не было возможности обладать абсолютно точной и достоверной информацией заранее.
"Сотрудники управления разве в силах подключиться к информационному полю Земли или использовать способности сверхчеловека, узнавая, что будет в будущем? Конечно, нет", — сообщил Кошкин.
Они провели аналитический прогноз, используя метод сценарного прогнозирования, и представили несколько вариантов. Один из них подразумевал, что ВСУ успеха в контрнаступлении не достигнут.
"Теперь же говорят, что Блинкен — дурак, ведь спецслужба предупреждала его про возможный провал. Скорее всего, кто-то из республиканцев роет секретные материалы, раз такая информация просачивается на всеобщее обозрение", — предположил эксперт.
Сейчас многие начали говорить о том, что что Блинкен всё знал с самого начала, но ничего никому не сказал. Однако госсекретарь мог и не распространять эту сведения после того, как США оказали финансовую поддержку Украине.
"Теперь же и им надо свою спину прикрыть. Иначе какое они Центральное разведывательное управление, если попросту не могут предугадать исход событий?" — отметил Кошкин.
ЦРУ не желает терять свои репутационные очки, поэтому началась история о якобы предоставленном плохом сценарии. Сейчас не имеет значения, правда это или нет. Задача правящей партии — решать проблему на Украине силовым путём, заключил эксперт.
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