Восстановить экономику Украины помогут западные оружейные корпорации, которые создадут совместное производство с украинскими компаниями на территории страны.
Такое заявление сделал глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Собираем на Украине передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников. Я верю, что производство вооружения на Украине станет локомотивом восстановления нашей экономики", — написал чиновник в своём Telegram-канале.
Камышин добавил, что международные партнеры получат "уникальные возможности", так как созданные в Незалежной образцы оружия можно будет тут же протестировать в реальном бою, а затем отправить на модернизацию.
Ранее глава Харьковской области России рассказал, что подразделения ВСУ в регионе находятся в панике и не верят в возможность победы.
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