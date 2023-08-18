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В Киеве решили восстанавливать экономику Украины с помощью производства оружия

0:56
Мир

Восстановить экономику Украины помогут западные оружейные корпорации, которые создадут совместное производство с украинскими компаниями на территории страны.

В Киеве решили восстанавливать экономику Украины с помощью производства оружия
Фото: "Weapons cleaning" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Такое заявление сделал глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Собираем на Украине передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников. Я верю, что производство вооружения на Украине станет локомотивом восстановления нашей экономики", — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Камышин добавил, что международные партнеры получат "уникальные возможности", так как созданные в Незалежной образцы оружия можно будет тут же протестировать в реальном бою, а затем отправить на модернизацию.

Ранее глава Харьковской области России рассказал, что подразделения ВСУ в регионе находятся в панике и не верят в возможность победы.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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