Восьмая республиканская рота безопасности (CRS 8) направляется в Марсель для проведения операции против наркоторговцев. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил об этом развертывании на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter*).
"В соответствии с моим указанием CRS 8 будет направлена в Марсель, где в ближайшее дни пройдет операция по пресечению наркотрафика", — заявил Дарманин.
По данным газеты Le Monde, обострился конфликт между преступными группировками, занимающимися торговлей наркотиками в Марселе. С начала года в городе произошло 68 перестрелок между соперничающими преступными группировками, в результате которых погибло более 30 человек. Только в августе в ходе этих столкновений были убиты семь человек. Как подчеркивает газета, количество конфликтов и жертв в Марселе уже превысило прошлогодние показатели.
Созданная по приказу нынешнего министра внутренних дел в 2021 году, CRS 8 является элитным подразделением, специализирующимся на подавлении уличного насилия и борьбе с организованной преступностью.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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