В европейских странах запускают процедуру повышения пенсионного возраста до 74 лет. Об этом сообщил экс-депутат Европейского парламента, глава партии "Греция — другой путь" Нотис Мариас.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.