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Политик Мариас: в Европе начинается повышение пенсионного возраста до 74 лет

1:21
Мир

В европейских странах запускают процедуру повышения пенсионного возраста до 74 лет. Об этом сообщил экс-депутат Европейского парламента, глава партии "Греция — другой путь" Нотис Мариас.

Политик Мариас: в Европе начинается повышение пенсионного возраста до 74 лет
Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

По словам политика, изменения ожидаются по всей Европе. Он отметил, что лидеры ЕС задумывались над повышением пенсионного возраста ещё в период пандемии COVID-19, однако решили отложить принятие соответствующих мер.

Как пояснил экс-депутат ЕП в беседе с РИА Новости, в октябре 2020 года представители Совета Евросоюза обнародовали решение № 2020/1512, в котором говорилось о планах повысить возраст выхода граждан на пенсию. Мариас назвал такое намерение "контрольным выстрелом" по правам работающего населения.

Он также подчеркнул: в ЕС хотят, чтобы 74-летние граждане к 2030 году приобрели цифровые навыки, сохранив трудоспособность.

Весной 2023 года во Франции прошли митинги из-за пенсионной реформы правительства, которая предполагает увеличение возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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