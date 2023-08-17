В европейских странах запускают процедуру повышения пенсионного возраста до 74 лет. Об этом сообщил экс-депутат Европейского парламента, глава партии "Греция — другой путь" Нотис Мариас.
По словам политика, изменения ожидаются по всей Европе. Он отметил, что лидеры ЕС задумывались над повышением пенсионного возраста ещё в период пандемии COVID-19, однако решили отложить принятие соответствующих мер.
Как пояснил экс-депутат ЕП в беседе с РИА Новости, в октябре 2020 года представители Совета Евросоюза обнародовали решение № 2020/1512, в котором говорилось о планах повысить возраст выхода граждан на пенсию. Мариас назвал такое намерение "контрольным выстрелом" по правам работающего населения.
Он также подчеркнул: в ЕС хотят, чтобы 74-летние граждане к 2030 году приобрели цифровые навыки, сохранив трудоспособность.
Весной 2023 года во Франции прошли митинги из-за пенсионной реформы правительства, которая предполагает увеличение возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет.
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