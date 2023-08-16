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Эксперт Александр Фролов предрёк Европе продолжение энергетического кризиса

2:13
Мир

Цены на природный газ в Европе будут продолжать рост даже после окончания забастовок в Австралии. Основными факторами, влияющими на этот тренд, являются восстановление промышленности в Азии и увеличение спроса на энергоресурсы. По мнению замглавы Института национальной энергетики, Александра Фролова, рано говорить о завершении энергетического кризиса в Европе.

Эксперт Александр Фролов предрёк Европе продолжение энергетического кризиса
Фото: Официальный сайт "Газпрома" www.gazprom. ru/press/media/2022/347557/

Австралия не является единственным фактором, влияющим на европейский газовый рынок. Значительные объёмы поставок газа в Европу поступают из России через "Турецкий поток", а влияние Австралии на рынок оценивается как менее значимое. Основные потребители австралийского газа — Китай, Южная Корея и Япония — также продолжают увеличивать спрос, особенно Китай в связи с восстановлением промышленности после пандемии COVID-19.

В прошлом году сокращение спроса на газ в Азии привело к освобождению дополнительных объёмов, которые были направлены в Европу, способствуя росту цен. Следовательно, рост цен на газ в Европе обусловлен несколькими факторами, включая азиатский рынок, погодные условия (например, потребность в охлаждении помещений летом) и влияние Австралии, которое занимает третье место среди этих факторов, сообщает Lenta.ru.

Согласно эксперту, даже после завершения забастовок в Австралии и возврата страны к нормальным объемам производства, Европе предстоит столкнуться с проблемами. Главным вопросом останется, насколько Китай увеличит спрос на газ. Учитывая продолжающийся рост спроса в Китае, говорить об окончании энергетического кризиса в Европе преждевременно. Перекладывать ответственность за это положение на Австралию нельзя, так как цены начали расти еще до её влияния.

Цены на газ в Европе резко возросли: стоимость сентябрьских фьючерсов на основной европейский хаб TTF подскочила более чем на 15 процентов с начала дня, достигнув отметки в 450 долларов за тысячу кубометров, согласно данным лондонской биржи ICE.

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Наступает глобальный энергетический кризис [CR]
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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