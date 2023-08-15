Ищенко: конфликт на Тихом океане будет гораздо опаснее украинского

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Запад, ведомый американским Белым домом, пытается не допустить помощи Китаю и Северной Корее от Москвы, связав Россию борьбой на западных границах с Польшей, Финляндией и Прибалтикой.

Фото: https://mavink.com/explore/Navy-MA

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

И если конфликт на Украине для американцев кажется уже полностью проигранным, то в Азии их дела идут намного лучше.

"Защита Тайваня от китайского вторжения, при помощи американского флота, при поддержке флотов Японии, Филиппин, Австралии, Канады, Великобритании не выглядит безнадёжным делом. Наоборот, соотношение сил ВМС и ВВС сторон позволяет американцам с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться утопить китайские планы объединения в Тайваньском проливе", — цитирует эксперта "Военное дело".

По его словам, ядерный арсенал Китая, если до этого дойдет дело, весьма уступает американскому.

Сегодня все потенциальные участники конфликта не просто готовы к войне на Тихом океане, а даже заинтересованы в разрешении Тайваньского кризиса, поскольку внутриполитическая ситуация просит побед, а развёрнутые военные силы не могут пребывать в ожидании слишком долгое время, и каждый рассчитывает на победу, отметил обозреватель.

Ищенко подчеркнул, что Тайваньский кризис куда опаснее украинского, а стороны данного конфликта уже летят "лоб в лоб" и тормозить не собираются.