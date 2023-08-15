Президент Республики Корея Юн Сок Ёль утверждает свои намерения продолжать активные усилия по реализации своей инициативы. Эта инициатива заключается в предоставлении экономической поддержки КНДР со стороны Южной Кореи в обмен на полный отказ от ядерного оружия, пишет ТАСС.
Президент Юн Сок Ёль подчеркивает, что будущее мирное соседство на Корейском полуострове основано на силе сотрудничества. Важным аспектом является стремление обеих Корей к диалогу и взаимодействию. Он призывает к продолжению тесного взаимодействия с международным сообществом, чтобы убедить руководство Северной Кореи выбрать путь разговора и взаимодействия вместо развития ядерного оружия и ракетных испытаний. Это, безусловно, способствовало бы улучшению качества жизни населения страны, считает Ёль.
Юн Сок Ёль высказала мнение о необходимости активного обмена данными между Южной Кореей, Японией и Соединенными Штатами. Это особенно важно для нейтрализации потенциальной ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Президент признала, что взаимодействие между Сеулом, Токио и Вашингтоном играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности региона. Собрание, запланированное на 18 августа в американском Кэмп-Дэвиде, обещает стать новым этапом в сотрудничестве этих стран, предоставив новые возможности для развития мирных отношений.
Юн Сок Ёль также подчеркнула значение Японии как важного экономического и политического партнёра. Присутствие семи "тыловых баз" Командования ООН на территории Японии играет важную роль в предотвращении возможных военных конфликтов и угроз со стороны Северной Кореи. Командование ООН активно следит за соблюдением договоренностей о перемирии, что помогло завершить Корейскую войну.
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