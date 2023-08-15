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Южная Корея предложила КНДР экономическую помощь взамен на отказ от ядерного оружия

2:04
Мир

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль утверждает свои намерения продолжать активные усилия по реализации своей инициативы. Эта инициатива заключается в предоставлении экономической поддержки КНДР со стороны Южной Кореи в обмен на полный отказ от ядерного оружия, пишет ТАСС.

Южная Корея предложила КНДР экономическую помощь взамен на отказ от ядерного оружия
Фото: скрин ВВС

Президент Юн Сок Ёль подчеркивает, что будущее мирное соседство на Корейском полуострове основано на силе сотрудничества. Важным аспектом является стремление обеих Корей к диалогу и взаимодействию. Он призывает к продолжению тесного взаимодействия с международным сообществом, чтобы убедить руководство Северной Кореи выбрать путь разговора и взаимодействия вместо развития ядерного оружия и ракетных испытаний. Это, безусловно, способствовало бы улучшению качества жизни населения страны, считает Ёль.

Юн Сок Ёль высказала мнение о необходимости активного обмена данными между Южной Кореей, Японией и Соединенными Штатами. Это особенно важно для нейтрализации потенциальной ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Президент признала, что взаимодействие между Сеулом, Токио и Вашингтоном играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности региона. Собрание, запланированное на 18 августа в американском Кэмп-Дэвиде, обещает стать новым этапом в сотрудничестве этих стран, предоставив новые возможности для развития мирных отношений.

Юн Сок Ёль также подчеркнула значение Японии как важного экономического и политического партнёра. Присутствие семи "тыловых баз" Командования ООН на территории Японии играет важную роль в предотвращении возможных военных конфликтов и угроз со стороны Северной Кореи. Командование ООН активно следит за соблюдением договоренностей о перемирии, что помогло завершить Корейскую войну.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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