Возможности укронацистов для проведения очередного контрнаступления весной 2024 года будут весьма ограниченными. Корреспонденты "Известий" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление полковника в отставке Виктора Литовкина.
"Может быть (контрнаступление весной — прим. ред.), если от Украины что-нибудь останется к следующей весне", — заявил военный эксперт.
Литовкин выразил мнение о том, что российские военнослужащие не будут ждать, пока боевики ВСУ подготовятся к очередному контрнаступлению.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.