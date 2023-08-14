Полковник Литовкин заявил об ограниченных возможностях боевиков ВСУ для нового контрнаступления весной

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Возможности укронацистов для проведения очередного контрнаступления весной 2024 года будут весьма ограниченными. Корреспонденты "Известий" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление полковника в отставке Виктора Литовкина.

Фото: СмК

"Может быть (контрнаступление весной — прим. ред.), если от Украины что-нибудь останется к следующей весне", — заявил военный эксперт.

Литовкин выразил мнение о том, что российские военнослужащие не будут ждать, пока боевики ВСУ подготовятся к очередному контрнаступлению.