Аналитик Подопригора не исключил прямое столкновение НАТО и России из-за Украины

Сегодня, 14 августа, начались учения боевой группы НАТО на полигоне Бабадаг в Румынии. Цель манёвров Deployex — отработка быстрого развёртывания войск и техники. Таким образом Североатлантический альянс отреагировал на события, которые связаны с линией разграничения на востоке Украины. Об этом сообщил военный эксперт, аналитик Борис Подопригора в беседе с Pravda.Ru.

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"Здесь явно прослеживается намёк. В случае необходимости какие-то подразделения, а то и части стран НАТО могут оказаться на территории Западной Украины", — указал он.

Сейчас Россия сталкивается с целенаправленным воздействием НАТО на конфликт. Запад предупреждает, что может вмешаться в ход боевых действий "по полной", указал собеседник Pravda.Ru.

Более того, не стоит исключать, что учения Deployex являются частью подготовки НАТО к прямому военному столкновению с Москвой. Альянс не может себе позволить проиграть на Украине, поскольку поражение скажется на позициях Запада на мировом рынке вооружений, объяснил аналитик.

"Вот в чём дело. Тут даже не столько чистая политика, сколько коммерческий интерес", — заключил Подопригора.