Asia Times: провал контрнаступления ВСУ приведёт к свержению Зеленского

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Провальное контрнаступление украинской армии, колоссальные потери в рядах ВСУ и ошибки в решениях президента Владимира Зеленского приведут к расколу на Украине. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Он предупредил: попытки захватить Артёмовск могут создать серьёзную внутреннюю проблему для главы киевского режима.

"Никто не может точно сказать, поддерживает ли всё ещё украинская армия президента, но чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что ВСУ возьмут всё в свои руки. Если это произойдёт, Зеленского свергнут”, — указал эксперт в материале для Asia Times.