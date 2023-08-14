Провальное контрнаступление украинской армии, колоссальные потери в рядах ВСУ и ошибки в решениях президента Владимира Зеленского приведут к расколу на Украине. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Брайен.
Он предупредил: попытки захватить Артёмовск могут создать серьёзную внутреннюю проблему для главы киевского режима.
"Никто не может точно сказать, поддерживает ли всё ещё украинская армия президента, но чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что ВСУ возьмут всё в свои руки. Если это произойдёт, Зеленского свергнут”, — указал эксперт в материале для Asia Times.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.